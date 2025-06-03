プロ野球・巨人の終身名誉監督で、選手また監督としても輝かしい功績を残した長嶋茂雄氏が、本日3日、肺炎のため、逝去されました。89歳でした。 本日6月3日（火）生放送の文化放送『くにまる食堂』（月～木曜日 午前9時00分～午後1時00分）では、予定されていた内容を一部変更。文化放送に残る長嶋氏の在りし日の音源を紹介するとともに、関係者のメッセージや街頭インタビューの模様を紹介しました。