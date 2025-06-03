大食いタレントのますぶちさちよ（32）が、海外でのビキニショットを披露し、「素晴らしいプロポーション！」「フードファイターでそれは反則です！」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】ますぶちさちよのビキニ姿（全身あり）バラエティー番組の大食い企画や、自身のYouTubeチャンネルでの大食いチャレンジなど、フードファイターとして活躍しているますぶち。Instagramでは度々水着姿を披露しており、「スタイル