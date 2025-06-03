俳優の木村文乃（37）が1日、Instagramを更新。1歳の子ども用と大人用の食事が並べられた彩り豊かな食卓を披露し「家族だんらんでしたか！」「豪華すぎる食卓！ご家族は幸せ者ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】我が子の顔出しショット＆3人分の食卓（複数カット）これまでもInstagramで、ポーズを取ってほほえんでいる子どもの顔出しショットや、「チビうさごはん」と紹介している、小さな手が写り込ん