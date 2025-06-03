¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð(»ñÎÁ) 2025Ç¯4·î¡¢¹â¾¾»Ô¤ÇÃËÀ­2¿Í¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤ÆË½¹Ô¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯3¿Í¤¬3Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛ´É¹©¤Î¾¯Ç¯¡Ê19¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡¢¤½¤ì¤ËÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤Ï4·î27ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢21ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¡Ö¿Í¤Î½÷¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢´é¤äÂÎ¤òÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¿