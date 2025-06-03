CLIP STUDIO PAINT（以下、クリスタ）でイラストやマンガを作成すると、そのファイルがiPadのストレージを消費します。iPadの容量に対してクリスタのストレージ使用量が多い場合は、ファイルの削除を検討しましょう。今回は、クリスタのクラウドにファイルを保存したうえで、iPad内のファイルを削除する方法をご紹介します。この方法なら、後で必要な時にクラウドからファイルをダウンロードしてiPad上で使用することができます。i