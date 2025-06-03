Nothingは、同社のスマートフォンの代名詞といえる「Glyph Interface」（デバイス背面にあるLEDライト）を廃止すると明言しました。おりしも、次期「Nothing Phone (3)」の正式発表に先立つタイミングでのことです。 ↑シンボルを捨てて実を取る。 同社の公式Xアカウントは「We killed the Glyph Interface（Glyph Interfaceは廃止しました）」と述べ、初代モデルPhone (1)の背面ライトが点滅し、やがて消えていく動画と一