¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢¡ÖGIANNA BOYFRIEND #09¡×¡Ê6·î30ÆüÈ¯Çä¡¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥»¥Ö¥ó¡Ë¤ÎWÉ½»æ¡ÊBACK COVER¡Ë¤ò¾þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄ