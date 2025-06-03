伊原六花が主演する7月3日スタートの新木曜ドラマ『恋愛禁止』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）がクランクインし、第1話の場面写真とオフショットが初公開された。【写真】佐藤大樹写した場面写真に、渡邊圭祐のオフショットも！本作は、累計発行部数35万部を突破する人気小説シリーズの第6弾『恋愛禁止』をドラマ化。原作者で本作の演出も務める長江俊和が完全オリジナル要素を加え、原作をも揺るがす予測不能