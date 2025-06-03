[シドニー ３日 ロイター] - オーストラリア統計局が３日発表した第１・四半期の経常収支は１４７億豪ドル（９５億１０００万ドル）の赤字となり、赤字幅が縮小した。金融フローの変化が背景。統計局によると、純輸出は国内総生産（ＧＤＰ）を０．１％ポイント押し下げる要因となる見通しで、やや厳しい経済情勢が浮き彫りとなった。アナリストはＧＤＰへの寄与度をゼロと予想していた。他の指標によると、これまで経済成長を