【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪4ー2清水エスパルス（6月1日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】香川、乾、柿谷、毎熊ら“戦友大集合のわちゃわちゃ撮影シーンセレッソ大阪のMF香川真司と清水エスパルスのMF乾貴士が、ヨドコウ桜スタジアムのピッチで再会した。2018年のワールドカップで日本代表をベスト16に導いた盟友が、Jリーグ復帰後に同じピッチに立つのは初めてのこと。さらに