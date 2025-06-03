²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±ÄÉÅé¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®Ìø¤Ï¡Öº£ ë¾Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿Ä¹¤¤¤³¤ÈÎÅÍÜ ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»àµî¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Ï»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤´¼«Âð¤Ë»Ç¤¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÂÐÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ø¥ë¥ß»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¿§¤ÎÍÎÉþ¤À¤ÍËÍÃ£µ¤¤¬¹ç¤¦¤Í¡Ù¤½¤¦¾Ð´é¤Çµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤ê»ä¤Î¶Û