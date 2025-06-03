¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö¡£¥¦¥£¥³¥à»þÂå¤Ë¼å´§15ºÐ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢16ºÐ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë°ú¤­È´¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Ï¤Ç¤­¤º¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÂàÃÄ¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÁÒ¸Ë¤Ë¼Ö¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ØGuardian¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£12ºÐ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¡¢Êì¤«¤é¹Ô