IVEのウォニョンが日本で焼き肉を楽しんだ。【写真】ウォニョン、バスローブ姿でベッドに寝そべりウォニョンは6月2日、自身のインスタグラムを更新し、「Love it when you call me Baby」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、日本の焼肉店で食事を楽しむウォニョンの姿が収められている。白のキャミソール姿のウォニョンは、お肉を頬張る愛らしい姿を見せた。その一方で、梅干し入りのドリンクを美味