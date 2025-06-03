IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¾Æ¤­Æù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï6·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖLove it when you call me Baby¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ªÆù¤òËËÄ¥¤ë°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Çß´³¤·Æþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈþÌ£