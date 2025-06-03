巨人の長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去した。選手時代に指導を受けた巨人の桑田真澄２軍監督が故人をしのんだ。２軍戦が雨天中止となり、ジャイアンツ球場での全体練習に参加した後に報道陣に対応。選手と監督の関係で日本一を目指して戦った９年間を「野球のことはもちろん、プロ野球としてのエンターテインメントといいますかね。ファンを大切にする、ファンサービ