兵庫県庁に登庁し、取材に応じる斎藤元彦知事＝3日午前斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発する文書を作った元県幹部の私的情報を元総務部長が漏えいした問題を受け、斎藤氏を減給50％、3カ月とする条例改正案を県が議会に提出する方針であることが3日、関係者への取材で分かった。同日始まった6月定例会の会期中に提出、審議される予定。斎藤氏は2021年の1期目就任後から、公約に基づき給与を30％カットしており、削減額を上乗せ