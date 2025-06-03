¤­¤Î¤¦Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¡¦¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤¬Êá³Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢¼«ÎÏ¤Ç»³¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤Ž£ ½»Âð³¹¤Ë½ÐË×¤Î¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥« ¸ø±à¤ËÎ±¤Þ¤ë Êá³Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ Ì¾¸Å²° ÂÎÄ¹1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤«¤éÌ¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î¸ø±à¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½»Âð³¹¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ø±à¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Û¥ó¥«¥â