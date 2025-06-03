¤­¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â±«¤¬Â³¤­¡¢³ÆÃÏ¤Ç»±¤Î¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³ÆÃÏ¤Ç»±¤Î¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ20¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ ¶õµ¤¥Ò¥ó¥ä¥ê °¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê6/3 Ãë¡Ë Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤ÎÌë¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï»þÀÞ¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï17.7¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï97¡ó¤Ç¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â±«¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¡¢20¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç