プロ野球巨人での現役時代に一時代を築き「ミスタープロ野球」と呼ばれた国民的なスター選手で、現役引退後は2度にわたって巨人監督を務めた長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん（現巨人終身名誉監督）が3日午前6時39分、肺炎のため東京都の病院で死去した。89歳。長嶋さんは巨人のキャンプ地、宮崎市の名誉市民になるほど、生前から同市への愛着を口にしていた。【1998年2月8日付西日本新聞より】今年40周年を迎えた巨人の