Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç3Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Ï¹­¤¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë3Æü¤Î¸©Æâ¡£¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò¤Ç22.7¡î¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ç22.2¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢ÆüÃæ¤â±«¤¬Â³¤­ËÜ¹ß¤ê¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç22¡î¡¢Ä¹²¬»Ô¤ä¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç21¡î¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Æü