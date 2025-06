コーヒーは世界中の人々に愛されている飲み物であり、コーヒーを飲まないと1日が始まらないと感じている人もいるはず。ところが、コーヒーに含まれているカフェインはさまざまな薬の効き目に影響を及ぼす可能性があるとのことで、イギリスのキングストン大学で薬学実務の上級講師を務めるディパ・カムダール氏が、「コーヒーが効き目に影響を及ぼす可能性がある薬」について解説しました。Coffee can interfere with your medicati