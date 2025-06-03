グリーンの提案する「ウクライナ次世代型施設園芸モデル構築事業」が、農林水産省の実施する令和6年度補正「ウクライナ農業回復緊急支援事業」の補助金候補者に選定されました。 グリーン「ウクライナ次世代型施設園芸モデル構築事業」 グリーンの提案する「ウクライナ次世代型施設園芸モデル構築事業」が、農林水産省の実施する令和6年度補正「ウクライナ農業回復緊急支援事業」の補助金候補者に選定！ 本事業では