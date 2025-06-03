■手足をバタバタ動かし、可愛さ全開のIVEレイ＆チ・チャンウク 【動画】IVEレイとチ・チャンウクが踊る「ATTITUDE」 IVE（アイヴ）のREI（レイ）と俳優チ・チャンウクのダンスチャレンジ動画が公開され、「まさかのコラボ」と話題を集めている。 チ・チャンウクは『あやしいパートナー～Destiny Lovers～』『サムダルリへようこそ』などのドラマ出演で知られ、“アジアの貴公子”と呼ばれる人気俳優。