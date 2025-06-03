【MLB】ブルージェイズ−アスレチックス（6月1日・日本時間6月2日）【映像】飛び跳ねる走者が背後からタッチされる瞬間6月1日（日本時間6月2日）に行われたトロント・ブルージェイズ対アスレチックスの一戦で、ブルージェイズのベテランスラッガー、ジョージ・スプリンガーが犯した“凡ミス”が話題となっている。1-3、ブルージェイズ2点のビハインドを追う5回裏・ブルージェイズの攻撃、2死一、二塁の場面で