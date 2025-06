ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)/Peter Rabbit(TM)」において、2026年に作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を迎えます。 Peter Rabbit(TM) Flower Celebration in Yokohama 160周年を記念して、2025年7月1日(火)から8月31日(日)までの2か月間、Peter Rabbit(TM) Flower Celebration in Yokohamaと銘打って