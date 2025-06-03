DATALEは、ブログウォッチャーと共同企業体を組成し、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが、「おきなわ観光地域カルテ」上に2025年5月29日(木)に公開した「インバウンド人流分析(検証版)」のダッシュボード開発を行いました。 DATALE「インバウンド人流分析(検証版)」 DATALEは、ブログウォッチャーと共同企業体を組成し、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが、「おきなわ観光地域カルテ」上に2