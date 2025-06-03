可愛い息子が作り出した"恐怖の生き物"がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】うっ！思わず変な声が出そうな謎の物体追いかけてきそう… 「息子が作った恐怖の生き物、、料理中の私をじっと見てくる」 とその模様を紹介したのはNanaさん（@nana04210410）。 "ガンギマリ"風のメイクがほどこされた『きかんしゃトーマス』の顔に、白い紙粘土で作られた絶妙にアンバランスな四足歩行の手足。ホラー映画のキャ