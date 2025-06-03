「ザ・コンサルタント2」6月5日(木)よりPrime Videoで独占配信開始 (C)Amazon Content Services LLC Prime Videoは、天才的頭脳を持つ凄腕スナイパーという謎に包まれた会計士クリスチャン・ウルフの活躍を描くスリリング・アクションの続編「ザ・コンサルタント2」を、6月5日16時から独占配信する。主演はベン・アフレックで、製作総指揮にはマット・デイモンも名を連ねている。 「ザ・コンサルタント2」6月5日(木)