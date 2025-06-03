NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹ñÀÇ¶É¤«¤éÌó11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈNST¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËCMÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î³°ÃíÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢·ÐÈñ¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬Â¸ºß¤»¤ºÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤â¤Ê¤¤CM¤ÎÀ©ºîÈñ¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬¤¤¤ëCM¤Ç¤â³°ÃíÈñ¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇ¶É¤Ï2024Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯