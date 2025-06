「GU」は、6月13日(金)から、ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したコラボレーションコレクションを全国の店舗とオンラインストアで発売する。【写真】ロゴが超格好いい!『デススト2』コラボアイテム一覧■全18種類をラインナップ今回登場するのは、6月26日(木)に発売される、『DEATH STRANDING』の待望の続編となるアクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とのコラ