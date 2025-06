【007 First Light】 近日公開予定 IO Interactiveは、ゲーム「007 First Light」を近日公開を予定している。 本作は映画「007」を元にしたゲーム作品。完全オリジナルのジェームズ・ボンドの誕生ストーリーが展開される。開発は「ヒットマン」シリーズを手掛けたIO Interactive。 □「007 First Light」のページ #EarnTheNumbe