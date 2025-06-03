6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥­¥ê´ë²è¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áª¼ê¸¢¡×Âè2ÃÆ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¹°ãÈ¿¡É¤òÍýÍ³¤Ë¥Í¥¿¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¶Ã¤­¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛM-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¾×·â¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÄ¹È±¤¬¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï!?¡×¥É¥Ã