¡¦£É£È£É¤äÀî½Å¤¬ÂçÉý¹â¡¢·³È÷ÈñÁý³Û¤ÎÀ¤³¦ÅªÄ¬Î®°Õ¼±¤·¤¿ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬Â³ ¡¦°ËÆ£±à¤ÏÂçÉý¹â¡¢£²£¶Ç¯£´·î´ü±Ä¶ÈºÇ¹â±×¸«ÄÌ¤·¤ò¹¥´¶ ¡¦¥È¥¥¥ëー£Ä¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¡¢ÇîÊóÆ²¤ä£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â·Ï¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï ¡¦¥ß¥é¥¤¥í¤Ï£Ó¹â¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¿·¥µー¥Ó¥¹¤òºàÎÁ»ë ¡¦¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ù¤¬Â³µÞ¿­¡¢£Ê£Õ£É£Ä£Á´Æ½¤¤Î¹Ö½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òº£½©Äó¶¡³«»Ï¤Ø ¡¦¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¤¬·øÄ´¡¢