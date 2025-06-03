Ë½Ïª·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ÀÞ¸¶¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¤¬2025Ç¯6·î2Æü¡¢¶²³å¹Ô°Ù¤ÇÆ±ÆüÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤á¤°¤ë¥Ç¥Þ³È»¶¤ÇSTARTO¼Ò¤«¤é¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡×¼¨º¶¤âÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ÀÞ¸¶¡×Ì¾µÁ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢Ë½Ïª·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¾å¤Ë30Âå¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¤Î´é¼Ì¿¿¤ä»áÌ¾¡¢¶ÐÌ³Àè¤È¤È¤â¤Ë»äÅª¤Ê