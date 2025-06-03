日本食鳥協会は、2025年6月2日(月)から2025年8月31日(日)までの3ヶ月間、同協会ホームページにおいて、一般応募者からクイズに答えて抽選で銘柄鶏1羽セットをプレゼントする「夏だ！鶏だ！国産チキンで元気チャージ」国産鶏肉消費拡大キャンペーンを開催しています。 日本食鳥協会「夏だ！鶏だ！国産チキンで元気チャージ」  ■キャンペーン概要・開催期間： 2025年6月2日(月)〜2025年8月31日(日)・賞品／当