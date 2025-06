The Economic Timesはこのほど、「At Amazon, some coders say their jobs have begun to resemble warehouse work - The Economic Times」において、生成AIがソフトウェアエンジニアの仕事の質を変えたと伝えた。近年はAIエージェントの登場によりホワイトカラーの置き換えが進み、失業者が増加するのではないかとの懸念が高まっている。そのような中、ソフトウェアエンジニアにも負の側面が現れ始めたとしてその概要を伝えている