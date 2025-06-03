¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û44ºÐÉ×¤Î¿´¤¬¤Ä¤¤¤ËÀÞ¤ì¤¿¡ÄºÊ¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¼Â¸³Äó°ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ18Ç¯¡Ö¤º¤Ã¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÉÔÎÑ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤­¤¤¡£¿ÆÀÌ¤¬ÉÔÎÑ¤ò¤·¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é·éÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤¬ÉÔÎÑ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤¬¤ß¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¤¤·¤Æ°­¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂç