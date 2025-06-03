プラモデルメーカー「バンダイスピリッツ」は、2025年7月に稼働を始める静岡市葵区の新工場内に、体験型のミュージアムを9月に開設すると発表しました。「バンダイ スピリッツ」によりますと、9月2日に新たにオープンするミュージアムは、略称「BHC PDⅡ MUSEUM」と呼ばれ、「プラモデルの価値のデザイン」をテーマに、プラモデルの企画から生産までを学べる体験型の施設です。このミュ&