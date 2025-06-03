静岡県裾野市内の公立小中学校に、保護者や地域住民からの相談窓口として民間のコールセンターを試験導入すると発表しました。取り組みは静岡県内で初とみられ、裾野市は、学校の働き方改革に繋がると期待しています。 【写真を見る】保護者からの電話対応の外部委託を発表する静岡県裾野市 裾野市によりますと、2025年6月から2026年1月末までの間、公立の小中学校13校（小学校8校、中学校5校）に、保護者や地域住民