巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が３日、午前６時３９分に都内の病院で肺炎のため８９歳で亡くなった。野球界以外からも悲しみの声が広がっている。１９８８年ソウル五輪競泳男子１００メートル背泳ぎ金メダルで日本水泳連盟の鈴木大地会長は同日、自身のＳＮＳを更新。長嶋さんと同じ千葉県出身の鈴木会長は、ソウル五輪前に撮影した長嶋さんとのツーショット写真を掲載した上で「スポーツ界の大先輩であり、同郷でもある長嶋茂雄