Åìµþ»þ´Ö10:51¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªJUL 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á63.05¡Ê+0.53+0.85%¡Ë NY¸¶ÌýÀèÊª¤ÏOPEC¥×¥é¥¹¤ÎÁý»º·èÄê¤âNY»Ô¾ì¤ÇÈ¿È¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î»þ´Ö³°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê