USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.359.578.098.31 1MO12.088.768.838.08 3MO11.378.289.207.87 6MO11.028.019.517.95 9MO10.697.869.638.01 1YR10.497.829.798.10 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.0110.4010.45 1MO10.6310.3410.07 3MO10.56