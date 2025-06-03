2000年を最後に頂上決戦から遠ざかっていたインディアナ・ペイサーズが、「NBAプレーオフ2025」でイースタン・カンファレンスを12勝4敗で勝ち上がり、オクラホマシティ・サンダーとの「NBAファイナル2025」へと駒を進めた。 ファーストラウンドでミルウォーキー・バックス、カンファレンス・セミファイナルでクリーブランド・キャバリアーズをそれぞれ4勝1敗で下し