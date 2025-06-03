現地６月２日に開催された国際親善試合で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表がブラジル女子代表と敵地で対戦した。ブラジルとの２連戦で、３日前の第１戦は１−３で敗れたなか、今回の第２戦ではスコアレスで迎えた46分に藤野あおばのクロスに清家貴子がダイレクトで合わせて先制点を挙げる。しかし54分に石川璃音のオウンゴールで同点に追いつかれると、79分にはカウンターから勝ち越し弾を許して、１−２の逆転