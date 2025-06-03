台湾メディアの鏡報新聞網は3日、「BBC：民衆は『最悪の中から選ぶ』、日本人は李在明（イ・ジェミョン）氏は嫌」と題し、同日に投開票を迎えた韓国大統領選の海外の反応を伝えた。記事は今回の大統領選について「共に民主党の候補者である李氏は2022年の大統領選挙で『国民の力』を代表して出馬した前大統領の尹錫悦（ユン・ソンニョル）氏に敗れた。しかし、尹氏は昨年、戒厳令を発令したことで『自爆的な破滅』をし、弾劾によっ