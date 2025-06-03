¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡È²ÎÈÖÁÈ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢BUDDiiS¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥·¥çー·Á¼°¤ÇÈäÏª¡ª BUDDiiS¤¬¡¢8ÅÔ»Ô15¸ø±é¤Î¥Ä¥¢ー¡ØBUDDiiS Tour 2025-JOURNiiYII-¡Ù¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£ 9·î¤Î·ëÀ®5¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤È¤¹¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô¤ÎZepp¤ò½ä¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î1st¥Ä¥¢ー¡ØJOURNiiY¡Ù¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¡Ü¦Á¤ò½ä¤ë¸¶ÅÀ²óµ¢Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È6·î1Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê