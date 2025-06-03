2Æü¡¢¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä»³ÅÄÍµµ®¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÂ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»³ÅÄÍµµ®¤ÈÈÓÈøÏÂ¼ù3Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»³ÅÄ¤ÈÈÓÈø¤¬¡ÖÌîµå¾ì¤Ø¤ÎÍ¶¤¤Ê¸¶ç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»³ÅÄ¡§¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡ÙÈÓÈø¡§¤ª¤·¤ã¤ì¡ª»³ÅÄ¡§¤¢¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊÊõÀÐ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¾ì