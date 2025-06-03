「ミスタープロ野球」と呼ばれ、国民的ヒーローとして活躍した長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去した。読売新聞社や巨人などが発表した。８９歳だった。日本中に光を与えた国民的ヒーローがこの世に別れを告げた。突然の訃報だった。佐倉一高（現佐倉高）から立教大に進んだ長嶋氏は１９５７年秋に東京六大学記録を更新する８本塁打を放った。５８年に巨人に入団。開幕戦の国鉄戦で当