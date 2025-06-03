秩父鉄道と三岐鉄道は、両社が保有する電気機関車のコラボ塗装を実施します。両社には意外な関係が秩父鉄道（埼玉県熊谷市）と三岐鉄道（三重県四日市市）は2025年5月30日、両社が保有する電気機関車のコラボ塗装を実施すると発表しました。三岐鉄道カラー電気機関車（画像：秩父鉄道）。このコラボでは、秩父鉄道のEL303号機と三岐鉄道のED454号機の塗装を入れ替え、それぞれの路線を走行します。秩父鉄道では秩父本線と貨物