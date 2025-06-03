¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢1¡Á6Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼4¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö±ê¾åÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»°»³Î¿µ±³èÆ°µÙ»ß¤Ø¤ÎÃÙ¤¹¤®¤¿ÂÐ±þ¡ÄSKY-HI¤¬JY¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³»°»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢YouTuber¤ÎR¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤Èº§ÌóÇË´þ¤·¤¿1²¯±ß¹×¤¬¤»µ¿ÏÇ¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§ÏÃ¤¬Éâ¾å¡£Àè·î25Æü¤Ë¡¢7·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆBE: