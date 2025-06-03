ÂçÃ«¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤òÄÉÅé¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤ÎÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥ß¥¹¥¿¡¼¤ËÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µð¿Í·³¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬6·î3Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Åè»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó